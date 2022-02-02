Еще один центр первичного осмотра открылся на базе воронежского шинного завода

Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19 начал работать на территории Воронежского шинного завода по адресу – ул. Ростовская, 41. Об этом 2 февраля рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Воронежцы могут обратиться в любой день недели с 8.00 до 20.00 по будням и с 8.00 до 14.00 – по выходным. Принимают шесть врачей, прикрепленных к поликлинике №18. Пациентов осмотрят, сделают тест на ковид и при необходимости снабдят лекарствами. Кому нужен будет, оформят больничный лист.

Чтобы прийти на прием, необходимо предварительно записаться по телефону 202-20-21. На осмотр с собой надо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее в Воронеже заработали центры на базе Городского дворца культуры (ул. 9 Января, 108), во дворце спорта «Юбилейный» (ул. Карла Маркса, 116), в МБУК «ЦКС» клуб «Боровое» (ул. Героев России, 2д), а также на базе детской школы искусств №5 им. Б. Ю. Романова (Ленинский проспект, 207), Дворца детей (Площадь детей, 1).