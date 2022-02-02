Крупного воронежского бизнесмена подозревают в коммерческом подкупе

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Силовики возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал 46-летний бывший управляющего директор одной из крупных воронежских компаний. Мужчину подозревают в получении коммерческого подкупа в 635 тысяч рублей. Об этом рассказали в управлении СКР по 2 февраля.

Дело возбудили на основании материалов УФСБ и ГУ МВД региона по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере). По информации собственного источника в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Бершацком из ООО «Аквилон».

По версии следствия, инцидент с подкупом произошел в июне 2019 года. Тогда к управляющему директору маслоперерабатывающей организации, структурное подразделение которой расположено в Верхнехавском районе, обратился представитель компании со схожей сферой деятельности и попросил заключить договор о поставке лузги подсолнечника. Тот согласился, но за определенную плату. Он якобы за это готов был оказать содействие в подписании документов и гарантировать бесперебойную поставку сырья.

Денежное довольствие, по версии силовиков, ему пришло на банковскую карту с сентября 2019 года по декабрь 2020 года. «Капнуло» немало – 635 тысяч рублей. Средствами экс-директор потом распорядился по собственному усмотрению.

Мужчина вину признал.