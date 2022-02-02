В аварии с Infiniti пострадала 2-летняя девочка на воронежской трассе

Фото из архива КП

В больницу после лобового столкновения двух машин на обледенелой трассе в Эртильском районе с травмами доставили двоих взрослых и 2-летнего ребенка. Авария с участием «Лады Приора» и Infiniti произошла в 16.00 1 февраля. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

На 18 км автодороги «Щучье-Б.Самовец», по предварительным данным, 21-летний водитель на «Ладе Приора», двигаясь по дороге, покрытой гололедом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем Infiniti под управлением 31-летнего мужчины.

В результате водитель отечественного авто был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медицинская помощь также потребовалась пассажиркам иномарки –29-летней женщине и 2-летней девочке.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.