Иномарка вылетела в кювет на заснеженной воронежской трассе

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Накануне на 518-м км автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе водитель на Honda Civic не справился с управлением во время снегопада и вылетел в кювет. Самостоятельно выехать он не смог. Застрявшую машину заметили в ходе патрулирования инспекторы ДПС.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 2 февраля, полицейские остановились и оказали помощь. 30-летний автомобилист рассказал, что ехал со стороны города Ростова-на-Дону в направлении Московской области. Но из-за снегопада и сильного ветра съехал с дороги.

Старшие лейтенанты полиции Максим Немцов и Алексей Соловьев вызвали спецтехнику и помогли водителю выбраться из снежного плена. В результате происшествия никто не пострадал. Убедившись в исправности транспортного средства, водитель поблагодарил инспекторов за помощь на дороге и продолжил движение.