Utair приостановила рейсы из Воронежа в Волгоград

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Utair приостановила запущенные в январе 2022 года субсидируемые рейсы из Воронежа в Волгоград. Эту информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани столицы Черноземья 2 февраля.

По какой причине, а также на какое время приостановлена летная программа, там не уточнили. Этой информацией может располагать только перевозчик.

Как пишет ТАСС, также эта компания приостановила рейсы из Волгограда в Элисту и Белгород. В Utair пояснили журналистам, что причиной послужил небольшой пассажиропоток.