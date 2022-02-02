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Общество2 февраля 2022 7:20

Utair приостановила рейсы из Воронежа в Волгоград

Пока неизвестно на какое время
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Utair приостановила запущенные в январе 2022 года субсидируемые рейсы из Воронежа в Волгоград. Эту информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани столицы Черноземья 2 февраля.

По какой причине, а также на какое время приостановлена летная программа, там не уточнили. Этой информацией может располагать только перевозчик.

Как пишет ТАСС, также эта компания приостановила рейсы из Волгограда в Элисту и Белгород. В Utair пояснили журналистам, что причиной послужил небольшой пассажиропоток.

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