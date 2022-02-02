Воронежских школьников приглашают к участию в интеллектуальной игре «Сталинградская битва»

Фото со страницы детского объединения 13ки "Росток"

Активисты из воронежской школы №13 приглашают всех школьников старше 14 лет принять участие в интеллектуальной игре, посвященной одному из крупнейших и важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн - Сталинградской битве.

- Вы откроете для себя новые факты и вспомните имеющиеся знания. В игре приготовлены различные вопросы: с просмотром фрагмента, с прослушиванием звуковых дорожек, с выбором ответа и свободным ответом, - рассказали организаторы.

Ига будет проходить на платформе myquiz ( https://myquiz.ru/), уникальный код игры 276939.

Участников ждут 2 февраля к 12.30 по московскому времени. Участвовать можно индивидуально или с командой из 3-5 человек.

Ссылка на регистрацию https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/10578