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Общество2 февраля 2022 6:03

В Воронеже отстроят ветхий квартал на Левом берегу за 189 млн рублей

Многоэтажки здесь появятся к 2031 году
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Воронеже нашли застройщика для реновации ветхого квартала, расположенного на территории Левобережного района в районе улицы Ленинградской. На участке в 28,7 га на Левом берегу появятся многоэтажки. Судя по конкурсной документации, победителем стала местная компания «ДСК-1».

Речь идет об участке, ограниченном улицами Мостостроителей, Порт-Артурская, Серова, Ленинградская, а также захватывает Ленинский проспект и Гвардейский переулок.

Распланировать территорию компании требуется к 1 июня 2022 года. Далее – подготовить проект планировки территории и расселить старые двух- и трехэтажные дома в течение 10 лет – с 2022 по 2031 годы. Их снесут и начнут строительство нового квартала.

Известно, что победитель предложил 189 млн рублей.

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