В Воронеже во Дворце молодежи открылся ковидный детский центр

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В среду, 2 февраля, в Воронеже заработал Центр амбулаторного приема детей с ОРВИ и подозрением на COVID-19. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Центр разместили на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Дворца творчества детей и молодежи по адресу: площадь Детей, 1. Маленьких пациентов принимают шесть врачей – педиатры и инфекционисты детских больниц № 1 и 2, а также медицинского университета. Работает Центр в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00.

Здесь проведут осмотр, экспресс-тестирование на коронавирус. При необходимости дети получат лекарства, а их родители – больничные листы.

Прием ведется по предварительной записи по телефону 211-30-19. При себе нужно иметь свидетельство о рождении, паспорт родителя или ребенка старше 14 лет, полис ОМС, СНИЛС, а также маску, перчатки и ручку.

Также центры амбулаторного приема в Воронеже открыты в Городском дворце культуры на улице 9 января и в микрорайоне Боровое, а также ДШИ №5, в "Юбилейном".