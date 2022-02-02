От ковида в Воронежской области привили 21 ребенка

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

С 31 января в медучреждениях Воронежской области от COVID-19 начали прививать подростков. Под эту категорию подпадают школьники 12-17 лет. Информацию подтвердили в облправительстве.

Первый компонент детской вакцины «Спутник М» уже получил 21 человек. Для завершения иммунизации через три недели им предстоит сделать еще одну прививку.

Первым прошел процедуру 15-летний школьник из Воронежа. Мальчик рассказал журналистам, что ему было не страшно делать прививку.

Напомним, вакцину для детей привезли в регион 25 января. «M» обозначает «для маленьких». После маркировки 1,2 тыс. доз поступили в детские поликлиники. Вакцинация для школьников проходит исключительно в добровольной форме, подтвердили в облздраве.

Вчера, 1 февраля, из-за взрывного роста заболеваемости ковидом в регионе (ежедневный прирост зараженных уже несколько дней более 2000 человек) ввели дополнительные ограничения. С четверга школьников 5-11 классов Воронежа переводят на дистанционное обучение.