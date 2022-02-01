В Воронеже эвакуировали пассажиров маршрутного автобуса из-за забытого чемодана

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«На остановке «Манежная» оцепление автобуса. Пожарные, ДПС, Росгвардия. Всех пассажиров 20 минут назад высадили», - такое сообщение появилось в группе «Мой и твой Воронеж» около половины одиннадцатого вечера 1 февраля.

На снимке, который разместили очевидцы, виден большой пассажирский автобус, обнесенный дорожными конусами, рядом - скопление оперативников и машин спецслужб.

Скрин опубликованного поста. Фото: СОЦСЕТИ

Как пояснили в пресс-службе мэрии, причиной вызова силовиков стали забытые вещи.

- Такое происходит постоянно, но положено действовать по установленной процедуре, в том числе, обследовать автобус кинологическим расчетом. Паниковать не надо, ничего опасного обнаружено не было, просто потерянный чемодан. Просим горожан быть внимательнее и не забывать свои вещи в общественном транспорте, - добавили в горадминистрации.