Воронежский «Факел-М» разгромил в Лоо сочинский «Атлант»

По разу южан огорчили Поляков (20-я, с пенальти), Черкасов (45-я), Кретинин (50-я) и Кердод (74-я). Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Воронежский «Факел-М» в первом контрольном матче в рамках подготовки ко второй половине сезона разгромил в Лоо сочинский «Атлант» (4:0).

По разу южан огорчили Поляков (20-я, с пенальти), Черкасов (45-я), Кретинин (50-я) и Кердод (74-я).

Эмоции положительные, мы хотели играть интенсивно, акцентировали внимание на некоторых игровых моментах и увидели много положительного, что можно развивать в дальнейшем, - отметил после окончания встречи главный тренер «Факела-М» Дмитрий Кудинов. - Это была первая игра после длительного перерыва, в некоторых ситуациях игроки торопились и ошибались, но мы связываем это с чрезмерным желанием. Спаррингом остались довольны, на данном этапе это то, что нужно.