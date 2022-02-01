Сбежавшего с места ДТП воронежца, прикинувшегося избитым, наказали 140 часами обязательных работ

Неудавшийся аферист написал заявление о том, что неустановленные лица избили его, которое передал сотруднику полиции. Фото: Евгения ГУСЕВА

34-летний житель Грибановского района признан виновным по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Суд установил, что в августе прошлого года на автодороге Р-298, проходящей через Грибановский район, мужчина, управляя мотоциклом без государственного регистрационного знака, столкнулся с автомобилем «Шкода Кодиак». После этого он нарушил пункт 2.5 ПДД РФ, оставив место ДТП, участником которого он являлся.

Через несколько часов подсудимый обратился за медицинской помощью в приемное отделение БУЗ ВО Грибановская РБ с телесными повреждениями, полученными в результате ДТП. Желая избежать ответственности за совершение административного правонарушения, он написал заявление о том, что неустановленные лица избили его, которое передал сотруднику полиции.

В октябре подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, за что его арестовали на одни сутки. Исследовав материалы дела, суд выписал неудавшемуся аферисту наказание в виде обязательных работ на 140 часов. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба Грибановского райсуда.