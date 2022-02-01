19-летняя воронежская девушка, настраивая банковское приложение, перевела с карты знакомого на свой счет 6 тысяч рублей

Парень передал обвиняемый свой телефон и сообщил пароль от входа в интернет-банк. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Калачеевский районный суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимой 19-летней жительницы Воробьевского района, которая обменяла телефон подруги на Iphone, и забрала его.

Как следует из обвинительного заключения, в мае прошлого года подозреваемая взяла телефон у своей знакомой, договорившись устно, что вернет его ей через пару дней. Но возвращать его девушка не собиралась, и обменяла его у другого знакомого на мобильный телефон марки Iphone.

Так же, по версии следствия, в сентябре к девушке обратился ее знакомый с просьбой настроить одно из банковских приложений. Парень передал обвиняемый свой телефон и сообщил пароль от входа в интернет-банк. Получив мобильный телефон знакомого, девушка перевела с его счета на свой 6 168 рублей.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ (растрата) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы. Судебное заседание назначено на 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Калачеевского райсуда.