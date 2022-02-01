За кражу печного оборудования 59-летнего воронежца отправили в колонию

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59-летний житель Кантемировского района ближайшие два года проведет в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании, в августе прошлого года ограбил один из частных домов.

Убедившись, что поблизости никого нет, и за его действиями никто не наблюдает, мужчина зашел во двор, плечом выбил запертую входную дверь, проник в дом, откуда похитил печное оборудование, жесть, электрический провод, выключатели и розетки.

В результате потерпевшей причинен значительный материальный ущерб в размере 9 875 рублей.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Приговор в законную силу не вступил.