В Коминтерновском районе Воронежа в этом году спилят 236 аварийных деревьев

Санитарная обрезка продлевает молодость дерева Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Согласно контракту, в 2022 году в Коминтерновском районе проведут санитарную обрезку 188 деревьев, а также вырубку 236 аварийных деревьев. Работы в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» пройдут по 80 адресам.

- Основная же цель санитарной обрезки заключается в оздоровлении деревьев путем обрезания пораженных заболеваниями, сухих, усыхающих и неправильно растущих веток, - пояснили чиновники. - Помимо этого, она зачастую улучшает внешний вид дерев.

Если не удалять старые ветви, дерево перестанет давать новые побеги. Из-за этого оно не только утрачивает привлекательность, но и может вскоре оказаться аварийным.

Как рассказали в управе, в 2021 году на территории района уже обрезали 174 дерева, омолодили 139 старых и полностью спилили 224 аварийных деревьев.