В Воронеже задержали подозреваемого в разбойном нападении

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 31 января, в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 26-летнего местного жителя о совершенном на него разбойном нападении.

Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что в дневное время в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице 9 Января, около лифта столкнулся с неизвестным. Между мужчинами возникла словесная ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов в область лица и головы, после чего забрал из его кармана около 800 рублей и скрылся.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив возможных очевидцев, стражи порядка установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 24-летний местный житель. В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции. Задержанный признался в содеянном.

В соответствии с частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой» злоумышленнику, который находится в изоляторе временного содержания, грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.