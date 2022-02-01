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Происшествия1 февраля 2022 12:04

Бывшего замдиректора воронежского филиала вуза будут судить за взятки

За три года она собрала со студентов свыше 260 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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На предварительном следствии женщина вину признала частично.

На предварительном следствии женщина вину признала частично.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственные органы СУ СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней бывшего заместителя директора филиала одного из вузов.

Женщину обвиняют в шести эпизодах по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в период с августа 2017 года по декабрь 2020 года в Борисоглебске обвиняемая получила от студентов, фактически не посещающих учебное заведение и имеющих академические задолженности, а также от их родственников незаконное денежное вознаграждение в общей сумме более 260 тысяч рублей. Взамен она гарантировала отсутствие каких-либо санкций к данным студентам.

На предварительном следствии женщина вину признала частично, пояснив, что похищала деньги граждан, вводя их в заблуждение, в связи с чем, по ее мнению, действия должны быть квалифицированы иначе. Впрочем, собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, результаты почерковедческой экспертизы, оперативные материалы региональных управлений ФСБ и МВД, протоколы осмотров, выемок и очных ставок, иных следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить женщину в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации "КП-Воронеж", речь идет о филиале ВГТУ в Борисоглебске. Фигурантка дела сразу после его возбуждения была уволена. Некоторые люди, фигурирующие в деле, физически вообще не принимали участие в учебном процессе и находились в других городах/на срочной службе и т. п. В пресс-службе УФСБ подтвердили, что ранее передавали материалы по нескольким эпизодам противоправной деятельности бывшей замдиректора филиала учебного заведения.

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