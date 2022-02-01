За сутки воронежцы отдали аферистам рекордные более семи миллионов рублей

Если вы стали жертвой аферистов, то незамедлительно сообщите об этом в полицию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки на территории Воронежской области виртуальные мошенники обманули 16 жителей на общую сумму в более чем 7,1 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, например, в Бобровском районе 37-летний местный житель за несколько дней перевел мошенникам около 3,5 миллионов. Потерпевший увидел рекламу в СМИ об инвестициях в нефтегазовой компании. Используя мобильный телефон, он зашел на сайт, указал свои данные, а также мобильный телефон для связи со специалистом. Спустя несколько часов поступил звонок от представителя компании, который пояснил, что будет помогать во всех операциях для инвестирования.

Далее женщина сообщила, что необходимо скачать скайп и прислала ссылку на него. После с потерпевшим связался еще один сотрудник, который предложил вложить деньги в криптовалюту, для этого он скачал еще одно приложение для брокерской деятельности. После всех регистраций, потерпевший со своей банковской карты перевел 15 тысяч рублей на свой онлайн-кошелек в приложении, приобрел криптовалюту.

На следующий день неизвестный позвонил в скайпе и сказал, что прибыль растет, необходимо продавать криптовалюту. Потерпевший согласился на выгодную, по его мнению, сделку. Азарт возрос, и он согласился дальше делать вклады, даже оформил страховку. Денежных средств для вклада у потерпевшего не было, поэтому он в банке оформил на себя несколько кредитов, а также занял денежные средства у знакомых. Все деньги мужчина внес себе на счет онлайн-кошелька, после этого перевел на сайт инвестиций, но заработать не удалось, а в скайпе помощники с сайта перестали отвечать.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей региона проявлять внимательность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать граждан в своих противоправных целях. А также напоминают о необходимости соблюдать бдительность при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам. В случае если вы все же стали жертвой аферистов, то незамедлительно сообщите об этом в полицию. Своевременное обращение за помощью к стражам порядка ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.