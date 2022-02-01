Жителя Воронежской области отправили на 7,5 лет в колонию за покушение на сожительницу

Суд отправил на 7,5 лет в колонию строго режима 34-летнего жителя Россошанского района за покушение на убийство женщины и оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей, сообщила прокуратура Воронежской области.

В сентябре 2020 года мужчина подшофе и с ножом выждал у подъезда бывшую сожительницу и напал на нее из-за обиды, что она отказалась продолжать с ним отношения. Экс-кавалер несколько раз ударил 27-летнюю женщину ножом, но ей удалось убежать и скрыться в своей квартире, откуда она вызвала «скорую».

Вместо того, чтобы сидеть «тише воды, ниже травы», мужчина в феврале 2021 года пришел пьяным в храм. Чтобы вывести нарушителя, вызвали полицию. Так вместо того, чтобы успокоиться, дебошир обматерил стража порядка.

Кроме 7,5 года колонии строгого режима мужчине назначили ограничение свободы сроком на один год после освобождения.