Под Воронежем многодетной матери грозит тюремное заключение

Уголовное дело направлено в Новоусманский районный суд. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Прокуратура Верхнехавского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы.

По версии следствия, в декабре прошлого года при проверке условий проживания малолетних детей в селе Верхняя Хава полицейские выяснили, что трое детей этой женщины (трех, семи и 13-ти лет) проживали в антисанитарных условиях, в доме отсутствовали продукты питания и отопления, что создавало угрозу их жизни и здоровья.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Верхнехавскому району составил материал за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Чтобы избежать привлечения к административной ответственности и постановки на профилактический учет, в прошлом месяце женщина пришла в отдел полиции и попыталась передать инспектору взятку в размере 12 тысяч рублей. Сотрудник полиции от получения взятки отказалась.

Как сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, уголовное дело направили в Новоусманский районный суд. В соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия) женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Что касается ранее составленного полицией административного материала, то многодетной матери объявлено предупреждение, и она поставлена на профилактический учет.