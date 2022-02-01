За кражу водки и консервов из магазина 36-летнюю женщину из Воронежской области оштрафовали на тысячу рублей

Постановление не вступило в законную силу. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Кантемировский районный суд принял решение оштрафовать 36-летнюю местную жительницу в соответствии с ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ.

4 ноября прошлого года женщина похитила из магазина «Пятерочка» в селе Митрофановка одну бутылку водки и три банки консервов, причинив материальный ущерб в 659 рублей.

В результате ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу. Об этом информирует пресс-служба райсуда.