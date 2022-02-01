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Спорт1 февраля 2022 10:00

Воронежский «Факел» проведет спарринг с армейцами из Ростова

Встреча состоится в Сочи
Алексей СЕРГУНИН
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2 февраля «Факел» сыграет в Белеке с казахским «Атырау» и «Нефтчи» из Ферганы.

2 февраля «Факел» сыграет в Белеке с казахским «Атырау» и «Нефтчи» из Ферганы.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

24 февраля воронежский «Факел» проведет в Сочи контрольный матч со «СКА Ростов». Армейцы ведут борьбу за путевку в ФНЛ, занимая первое место в 1-й группе ФНЛ-2.

Напомним, что воронежский клуб уже провел четыре матча в Турции в рамках подготовки ко второй половине сезона. Сначала подопечные Олега Василенко поделили очки с казанским «Рубином» (4:4) и «Нижним Новгородом» (0:0), затем одолели северомакедонский «Шкупи» (1:0) и крупно проиграли другому представителю македонской лиги – «Работничкам» (0:3).

Завтра, 2 февраля, «Факел» сыграет в Белеке с казахским «Атырау» и «Нефтчи» из Ферганы.

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