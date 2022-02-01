Житель Воронежской области признался, что зарезал знакомого и пошел спать

30 января житель Нижнего Кисляя позвонил в полицию и сообщил, что накануне прирезал знакомого и тот скончался.

Конфликт, как водится, произошел во время пьянки. К 54-летнему мужчине пришел 49-летний товарищ, за употреблением спиртного собутыльники поругались. В итоге хозяин ударил гостя ножом в грудь. Упавшего хозяин перетащил в общий коридор, а сам пошел спать. А когда утром обнаружил тело собутыльника, попросил соседей вызвать «скорую», а сам позвонил в полицию. Медики констатировали, что потерпевший скончался от удара в сердце.

На мужчину завели уголовное дело за убийство.