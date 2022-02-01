Жителя Воронежской области отправили за решетку за повторную езду в пьяном виде

При освидетельствовании в выдыхаемом мужчиной воздухе было зафиксировано 0,378 мг/л абсолютного этилового спирта при норме не более 0,150 мг/л. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30-летний житель Бобровского района проведет ближайший год в тюрьме за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

29 июля прошлого года мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21070, был остановлен инспектором ДПС у дома № 108 по улице 22 Января в Боброве. При освидетельствовании в выдыхаемом им воздухе было зафиксировано 0,378 мг/л абсолютного этилового спирта при норме не более 0,150 мг/л.

В итоге в соответствии с ч. 2 ст. 264.1 УК РФ нарушителю ПДД назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.