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Общество1 февраля 2022 9:15

Воронежскую дорожную фирму оштрафовали на 155 тысяч рублей за невыплату зарплаты

Инспекторы нашли еще несколько нарушений трудового законодательства
Ярослав ИВАНОВ
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Гострудинспекция провела плановую проверку стройфирмы, которая занимается строительством автомобильных дорог. Трудовые инспекторы обнаружили в организации ряд нарушений трудового законодательства.

- Не соблюдались сроки выплаты заработной платы, не проводили инструктажи с работниками на рабочем месте и обязательные медицинские осмотры сотрудников, отсутствовало обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. По итогам проверки государственный инспектор труда выдал предписание об устранении выявленных нарушений, которое организация исполнила. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 155 тыс рублей, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.

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