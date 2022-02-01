В Воронеже корпоративные футбольные команды определили лучших в Зимнем Кубке

В футбольных баталиях страсти кипели не на шутку. Фото: предоставлено организаторами турнира.

В минувшие выходные состоялся I Межотраслевой турнир по футболу среди корпоративных команд «Зимний корпоративный Кубок-2022». Турнир объединил лидеров отраслей - крупнейших представителей регионов Черноземья (Воронеж, Орел, Курск, Белгород и Липецк). За главный приз боролись 16 команд.

В розыгрыше Серебряного Кубка «Выбор» не смог разгадать загадку обороны «Магнита» (0:1), а все атаки «Фригогласса-Евразии» разбились о бетонную оборону «Дом.РФ» (0:2).

В финале и матче за третье место опять забивала только одна команда. Стоило кому-то открыть счет, «потерпевший» оказывался обречен. В результате третье место досталось «Выбору», а обладателем Серебряного Кубка стал «Дом.РФ».

В Малом Серебряном Кубке полуфинале «Агро-Белогорье» встретились с «Hoff» (1:1, 5:4 - по пенальти), а «Космос-Нефть-Газ» одолел «Квадру» (1:0)

В финале сил у белгородцов, похоже, совсем не осталось. Они вчистую проиграли финальный матч с "Космос-Нефть-Газ" (0:3), а у «Hoffa» в матче за третье место не нашлось достойных аргументов против атак «Квадры» (0:2).

В Малом Золотом Кубке в матче за третье место «Ростелеком» победил «BeerSkervill» - 2:0. В финале победила команда «Гидравлика СК», обыгравшая ГК «Трио» - 2:0.

И, наконец, в Золотом Кубке в полуфинале встретились «Боравто» – «ВТБ»- 1:1 (2:3 - по пенальти). А затем «Л-ПАК» уступил «КП ВО Единая дирекция» - 0:1.

В матче за третье место «Боравто» против «Л-ПАК», не проиграв в основное время (1:1), после серии пенальти остались за чертой призеров - 2:3.

Героем финала против «ВТБ» стал голкипер «Единой дирекции» Евгений Чебуняев. Он показал отменную реакцию и попал в объятия товарищей по команде. Итог основного времени -- 1:1. А по пенальти КП ВО «Единая дирекция» выиграла 3:2 и завоевала главный приз!