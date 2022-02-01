Воронежская область снова побила рекорд по количеству зараженных коронавирусом

Рост заражений коронавирусом в Воронежской области продолжается, об этом свидетельствуют данные статистики федерального оперштаба. На утро 1 февраля в регионе положительные тесты на COVID-19 получили еще 2 266 человек, это на 165 человек больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки 229 пациентов. Всего с начала пандемии в Воронежской области зафиксировано 216 118 случаев коронавируса.

За минувший день от осложнений ковида скончались шесть пациентов. С начала наблюдений от коронавируса скончались 7 309 жителей Воронежской области.

Выписали с больничных за вчерашний день 1 288 пациентов. Болезнь смогли побороть 195 456 воронежцев.

Напомним, в Воронеже начали открывать центры первичных осмотров при подозрении на ковид. Сдать тесты можно в ДШИ №5, в Городском дворце культуры на улице 9 января и в микрорайоне Боровое, а также в "Юбилейном" и Дворце детей и юношества.