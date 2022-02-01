В Воронежской области из-за преступной небрежности гендиректора белгородской фирмы покалечился рабочий

Белгородские следователи направили уголовное дело гендиректора белгородской фирмы в суд. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 40-летнего директора строительной организации. Его обвиняют по ч.1 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По данным следствия, белгородская строительная организация по договору подряда делала капремонт в медицинском учреждении Борисоглебска. При этом 40-летний директор этой фирмы, проявив преступную небрежность, не обеспечил безопасные условия при ведении строительных работ.

В результате 31 августа 2020 года привлеченный к ремонту здания 20-летний житель Грибановского района при выполнении работ на крыше, где не было защитных и сигнальных ограждений, а также страховки, упал с высоты. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью причинен тяжкий вред.

- На предварительном следствии генеральный директор отрицал свою вину, от дачи показаний отказался. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств. Вину руководителя фирмы подтверждают показания пострадавшего рабочего и свидетелей, заключения проведенных экспертиз, протоколы осмотров и выемок, – сообщил и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.

Максимальное наказание, грозящее генеральному директору, - три года лишения свободы.