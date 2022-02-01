Воронежский «Буран» был разгромлен в пух и прах питерской «СКА-Невой»

Всерьез "пободаться" со "СКА-Невой" хоккеистам "Бурана" не удалось. Фото: cspsk-vrn.ru

В первом матче заключительной выездной серии ВХЛ воронежцы встречались с командой, сейчас занимающей второе место. Учитывая, что «Буран» - 24-й, можно было понять, что силы неравны. Ход матча это подтвердил.

Первый период получился результативным. Из пяти шайб четыре влетели в ворота «Бурана». Первые две «ураганные» пропустили, играя в меньшинстве. На третьей минуте счет открыл Даниил Огирчук, а на 8-й вторую шайбу забросил Илья Иванцов. Впрочем, большинство реализовали и воронежцы. На 17-й минуте одну шайбу смог отыграть Антон Вилков – 2:1. Еще две шайбы в этом периоде хозяева забросили, когда команды играли в равных составах. На 19-й минуте дубль сделал Илья Иванцов, а через 25 секунд Альберт Конозов отправил четвертую шайбу в ворота «Бурана».

Второй период проходил по схожему сценарию. Соперники снова забросили пять шайб. Четыре раза отличились хозяева и один раз гости. На 27-й минуте Тимур Каримов сократил отставание от «СКА-Невы» - 2:4. Но потом забрасывали только хозяева. На экваторе периода Никита Чибриков сделал счет 5:2. Через полминуты Григорий Ващенко забросил воронежцам шестую шайбу, а еще через 20 секунд счет стал уже 7:2 после броска Никиты Лисова. На 32-й минуте Альбер Конозов сделал дубль – 8:2.

В третьем периоде. Правда шайб здесь было заброшено всего три, а вот удалений было целых шесть. Причем подопечные Михаила Бирюкова отправлялись на скамейку штрафников лишь однажды, а вот на долю хозяев пришлось аж 10 минут штрафа. И дважды своим большинством смогли воспользоваться воронежцы. На 47-й минуте Олег Марзоев забросил третью шайбу хозяевам, а на 53-й Антон Вилков четвёртую. Причём, это было вторая шайба Антона в этой встрече. Но последнее слово в этом матче сказали все же хоккеисты «СКА-Невы» — на 56-й минуте Денис Александров поставил точку в матче, сделав счет 9:4. Это было восьмое поражение подряд «ураганных».

Встреча первого круга также завершилась поражением «Бурана», правда счёт был поприличнее - 0:2.

- Поздравляю «СКА-Неву» с хорошей игрой и заслуженной победой, - сказал после матча Михаил Бирюков, главный тренер «Бурана». – Счет полностью отражает то, что происходило на ледовой площадке. Хорошо, что играли до конца, старались, заработали большинство и смогли его забить. Но у нас большие проблемы в обороне. Готовились к сопернику. Понимали, что нас ждет. Но не смогли выполнить то, к чему готовились. Соперник был на два шага быстрее и мастеровитее нас, выигрывал всю борьбу, был сильнее в катании. Заменили вратаря после первого периода, но оказалось только хуже. Поэтому такой счет. Сложно что-то еще добавить.

- Начало матча сложилось удачно, мы забросили быстрые шайбы, сработало наше большинство, - прокомментировали игру Андрей Козырев, главный тренер «СКА-Невы». - А в третьем периоде мы нахватали ненужных удалений и концовка была такая... осадочек остался. Готовимся к следующему матчу, в котором нас ждет очень серьезный соперник. Подойдем к этой игре с полной концентрацией.

- Одна шайба осталась до повторения рекорда ВХЛ по заброшенным шайбам, который был установлен «Торосом» 10 лет назад. Отдельное внимание на это будете обращать или это не так важно?

- Это не так важно. Мы думаем о том, чтобы победить в отдельном матче. Пытаемся играть в комбинационный хоккей, а на рекордах акценты делать не будем.

Впереди у «Бурана» 4 февраля еще одна выездная встреча. «Ураганные» сыграют еще один матч в Санкт-Петербурге с местным «Динамо», занимающим пятое место с 68 очками. У «Бурана» их, напомним, более чем в два раза меньше – 32. Игра начнется в 19.00.