Воронежский губернатор подал иск в суд на депутатов Семилук из-за скандала с главой райцентра

Семилукский райсуд принял иск губернатора Воронежской области Александра Гусева к совету народных депутатов Семилук. В декабре 2021-го глава региона требовал отправить в отставку главу райцентра Александра Шевелюхина и депутата Сергея Зайцева (оба они, помимо деятельности на посту народных избранников, трудятся в коммунальной сфере). Причиной стали результаты проверки сведений о доходах, расходах и имуществах, проведенной управлением по профилактике коррупционных правонарушений Воронежской области. Но тогда семилукские депутаты отказались лишить мандата своего коллегу Александра Шевелюхина, и он остался председателем горсовета (Зайцев ушел по собственной инициативе).

Александр Шевелюхин вступил на пост главы Семилук и председателя совета народных депутатов 5 октября 2020 года, но к тому же продолжал работать директором муниципального предприятия «Городское благоустройство». В райцентре возник конфликт двух ветвей власти. В Семилуках разделяются должности главы города и администрации. Мэром этого райцентра и руководителем администрации является Сергей Жеребцов. Семилукские депутаты попытались лишить его должности в середине апреля. Поводом якобы стали неэффективная работа Жеребцова и плохое состояние города. Но в мае районный суд признал это решение депутатов незаконным. В то же время сам Жеребцов якобы пожаловался на незаконную деятельность МКП «Городское благоустройство», возглавляемого Шевелюхиным, в областную прокуратуру и Следственный комитет.