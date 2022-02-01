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Происшествия1 февраля 2022 7:04

Под Воронеждем "Лада Калина" врезалась на встречке в Chery M11

Водитель отечественной легковушки погиб
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла утром 31 января в Новоусманском районе. Около 7.50 на 15-м километре автодороги «М-4 «Дон»-Малая Приваловка-граница Липецкой области» 70-летний водитель «Лады Калина» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Чери М11». По предварительным данным полиции, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП он скончался на месте ДТП до приезда "скорой".

В Воронежской области за сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 136 ДТП, в них двое получили травмы и двое погибли.

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