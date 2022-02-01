В Воронежской области призывник с больным сердцем через суд требует с Минобороны 100 тысяч рублей

Борисоглебский городской суд принял иск от жителя села Чигорак к Министерству обороны о взыскании морального вреда.

Молодой человек состоит на воинском учете с 2017 года. В связи с обучением ему дали отсрочку до конца июля 2021 года. При этом в феврале 2021 года его вызвали в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования. Парень жаловался на проблемы со здоровьем, его направили в Борисоглебскую райбольницу к терапевту для прохождения дополнительного обследования. Врача-терапевта назначил прохождение суточного мониторинга артериального давления. В результате обследований поставили диагноз, врач рекомендовал встать на диспансерный учет для получения квоты на лекарства. После этого молодой человек обратился к терапевту Борисоглебской районный больницы, женщина отказала в постановке на учет, поставила иной диагноз и позвонила в военкомат.

Осенью 2021 года парень получил повестку для прохождения медицинского освидетельствования. В декабре явился в военкомат по повестке, заявил о гипертонической болезни и прошел медицинское освидетельствование. Его направили на амбулаторное обследование в Борисоглебскую райбольницу.

- Призывная комиссия, изучив представленные заключения врачей с диагнозами, выбрала диагноз непрофильного врача-терапевта и присвоила мне категорию годности «Б3». В результате чего вынесли решение о признании годным к военной службе с незначительными ограничениями, - отмечает истец в заявлении.

Парень не согласился с решением, ему выдали повестку на медкомиссию в Воронеже. В столице Черноземья медкомиссия согласилась с поставленным диагнозом и оставила категорию годности «Б3».

Молодой человек написал в исковом заявлении, что после прохождения медосвидетельствования на него оказывали психологическое давление, пытались отправить в армию, заставляли подписать неизвестные документы. При этом повестку об отправке в Вооруженные силы не выдали. После чего парень обратился Борисоглебский городской суд. Также в иске истец указал, что, зная о поданном административном заявлении, военный комиссар Борисоглебска обратился в межрайонный следственный отдел СУ СК РФ с заявлением о возбуждении в отношении него уголовного дела за уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, говорится в материалах суда.

Истец считает, что ему причине ущерб незаконными действиями военного комиссара города Борисоглебска, Борисоглебского и Грибановского районов и просит обязать Министерство обороны РФ возместить ему моральный вред в размере 100000 рублей за то, что ему пришлось являться в следственные органы, давать объяснения, доказывать, что не совершал противоправных действий, переживать за свою дальнейшую судьбу и возможное уголовное наказание.