Умер воронежский футбольный тренер Владимир Мануйлов

Владимир Мануйлов, фото Воронежской областной федерации футбола

Умер легенда воронежского футбола - Владимир Мануйлов. Один из лучших игроков в истории воронежского спорта скончался на 82-м году жизни, сообщила областная федерация футбола. Причиной смерти замечательного тренера стал обширный инфаркт.

Владимир Мануйлов начинал играть в футбол во дворах и на стадионе школы № 22, в которой учился. С 14 лет занимался в юношеской секции команды «Химик», стал бронзовым призером Спартакиады народов РСФСР 1959 года. Входил в состав сборной РСФСР (1960). С 17-летнего возраста выступал за воронежскую команду «Крылья Советов» (позднее переименованную в «Труд», ныне «Факел»). В 1960 году вместе с командой стал победителем зонального турнира класса «Б» и чемпионом РСФСР, в решающем матче забил два первых гола в ворота грозненского «Терека» и помог команде одержать победу (6:2). В 1961 году выступал в классе «А», сыграл 28 матчей и забил три гола. Дебютный матч на высшем уровне сыграл 8 апреля 1961 года против бакинского «Нефтяника». Первый гол в высшей лиге забил 5 июня 1961 года в ворота тбилисского «Динамо». В 1967 году также выступал за липецкий «Металлург».

Завершил игровую карьеру в 30 лет из-за травмы ноги. Всего в составе воронежского клуба сыграл в первенстве и Кубке СССР 277 матчей и забил 23 мяча. Много лет работал тренером, директором, инструктором-методистом в СШОР «Факел» (Воронеж).