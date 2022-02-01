В Воронеже ставят мюзикл «Буратино»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская филармония планирует к весне поставить мюзикл «Приключения Буратино». Идея показать сказку Алексея Толстого на музыку Алексея Рыбникова придумали еще в 2018-м году, но даже начали отбор актеров, но работу над мюзиклом пришлось приостановить из-за начавшейся пандемии. Но сейчас в филармонии приняли решение продолжить проект и возобновить актерский кастинг. В труппу «Приключений Буратино» войдут артисты музыкально-литературного лектория и одаренные воронежские школьники.

- Мы уже практически определились с составом актеров, когда эпидемическая

ситуация разрушила наши планы. За два года юные актеры сильно подросли. И сейчас мы ищем нового Арлекино и лягушат. Основные требования к юным актерам - артистизм, вокальные данные, пластика и умение держаться на сцене, - сообщил режиссер-постановщик, главный режиссер Воронежской филармонии Александр Зыков. - На кастинге ребята исполняют песни из кинофильмов, эстрадные номера, читают стихи и танцуют.

Мюзикл поставят по мотивам знаменитого фильма «Золотой ключик, или Приключения Буратино», вышедшего на экраны в 1975 году. Репетиции спектакля начнутся с февраля.

Премьеру первого в истории концертной организации мюзикла планируют показать весной.