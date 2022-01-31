Воронежцы предлагают превратить лес напротив Юго-Западного кладбища в парк

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В паблике «Мой и твой Воронеж» соцсети «Вконтакте» один из горожан предложил создать на месте лесного массива напротив Юго-Западного кладбища парк. Сейчас эта территория заброшена и, по словам пользователей сети, напоминает «филиал городской свалки». Причем соседство с крупным погостом сильно усугубляет эту проблему.

Надо сказать, что мнения воронежцев по вопросу создания парка разделились. Одни из них считают предложение хорошей идеей – «парков много не бывает», «любой парк – это хорошо», «популярное местечко будет для ночных прогулок». Но большая часть комментаторов отнеслась к инициативе насторожено: «Ходите туда в лес. Не нужно облагораживать, только хуже сделают. Для кого там? Кто туда поедет?», «Не надо парка. Пусть будет просто лес».

А вы как думаете?