Воронежцы стали чаще болеть лихорадкой Западного Нила

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Лихорадка Западного Нила перестает быть экзотической болезнью для Воронежской области. Эпидемиологи отмечают резкий рост количества заболевших за 2021 год – 28 случаев. Распространению болезни, по мнению врачей, способствуют изменения климата и поездки горожан в страны, где лихорадка является обычной. Переносчиками вируса являются комары. Познакомившиеся с вирусом воронежцы говорят, что заразились после отдыха в районе водохранилища.

У заболевшего человека резко повышается температура – до 38-40 градусов, сильно болит голова и ломит тело. Кроме того наблюдается тошнота и потеря аппетита.