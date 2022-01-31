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Общество31 января 2022 16:35

Воронежцы стали чаще болеть лихорадкой Западного Нила

В прошлом году в области зарегистрировали 28 случаев
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Лихорадка Западного Нила перестает быть экзотической болезнью для Воронежской области. Эпидемиологи отмечают резкий рост количества заболевших за 2021 год – 28 случаев. Распространению болезни, по мнению врачей, способствуют изменения климата и поездки горожан в страны, где лихорадка является обычной. Переносчиками вируса являются комары. Познакомившиеся с вирусом воронежцы говорят, что заразились после отдыха в районе водохранилища.

У заболевшего человека резко повышается температура – до 38-40 градусов, сильно болит голова и ломит тело. Кроме того наблюдается тошнота и потеря аппетита.

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