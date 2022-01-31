Воронежцы выяснили, где в городе и его окрестностях комфортно зимуют водоплавающие птицы

Фото со страницы Центра охраны животных "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"

В Воронеже подвели итоги акции по учету зимующих в городе водоплавающих птиц. Мероприятие проходило 15 и 16 января по инициативе Союза охраны птиц России. В подсчете пернатых приняли участие 35 человек.

Больше всего водоплавающих наблюдали, конечно, на пруду Центрального парка «Динамо». Школьники из семейной школы «Индиго» и эковолонтеры отряда «Свет Добра» школы № 102 начитали здесь аж 300 крякв. Днем позже еще один участник акции насчитал на водоеме 279 крякв.

А вот в парке «Дельфин» и в микрорайоне «Машмет» в дни учета горожане птиц не обнаружили. Не было водоплавающих и на пруду на улице Минской.

15 января удача улыбнулась двум девушкам, также принявшим участие в подсчете. В теплой полынье коло стоков ЛОС они насчитали сразу несколько видов птиц: около 50 крякв, 4 серые цапли, 5 чаек, одного большого баклана и одну чомгу. В другие дни в этом же месте наблюдали несколько крохалей и кулика, но в день учета их не встретили.

- На севере от села Чертовицы в русле реки Воронеж около рыбацких хижин Алексей Баушев обнаружил две стаи крякв, - рассказали в Центре охраны животных «Наша природа». - Около 70 особей находились на льду посреди водоема около небольшой полыньи, причем рядом с домашними гусями. Вторая стая во время подсчетов поднялась в небо и приземлилась поодаль от первой.

Организаторы благодарят всех, кто откликнулся на призыв и принял участие в серьезной научной работе.