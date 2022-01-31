В Воронеже пенсионерка выпала из окна многоэтажки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице Лизюкова под окнами одной из многоэтажек 29 января около 8.30 прохожие обнаружили тело пожилой женщины. Как сообщили «Комсомолке» в региональном СУСКе, погибшей 85 лет, на ее теле при осмотре обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

- Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

По итогам проверки примут процессуальное решение.