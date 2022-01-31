Воронежский водитель накопил 253 неоплаченных штрафа

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Госавтоинспекторы остановили на улице Кольцовской в Воронеже автомобиль «Пежо 407», за рулем которого находился 50-летний местный житель. При проверке водителя по базе ГИБДД выяснилось, что на его счету 253 неоплаченных штрафа за нарушения Правил дорожного движения, на общую сумму 144 тысячи рублей.

На нарушителя составили 23 протокола за уклонение от исполнения административного наказания. Материалы передали в мировой суд. Воронежцу грозит 15 суток ареста или обязательных работ. А машину нарушителя арестовали судебные приставы и передали на охраняемую стоянку.