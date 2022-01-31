Жительница Воронежа с помощью фиктивных документов заработала 2,5 миллиона на продаже участка

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Воронежа, которую обвиняют в мошенничестве.

Ранее судимая за аналогичные преступления женщина в марте 2019 года предоставила в МФЦ пакет документов с фиктивной архивной выпиской, о том, что ее родственнице выделен земельный участок под личную застройку. Оформив таким образом право собственности на участок площадью 0, 20 га, расположенный в Советском районе города Воронежа, злоумышленница по доверенности продала его третьему лицу, тем самым нанеся ущерб бюджету Воронежской области в размере его кадастровой стоимости свыше 2,5 млн рублей.

Факт мошенничества выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд города Воронежа для рассмотрения по существу.