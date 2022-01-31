Мэр Воронежа рассказал о теме оформления площади Ленина на новогодние праздники-2023

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на еженедельном планерном заседании 31 января поручил профильным чиновникам приступать к разработке концепции оформления площади Ленина к следующим новогодним праздникам. Распоряжение это было не случайно.

Градоначальник напомнил, что в 2022 году в стране и в Воронеже будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра I. В нашем регионе запланировано к этому знаменательному событию около 300 мероприятий, поскольку именно здесь российский император строил первый военно-морской флот. Вадим Кстенин приоткрыл завесу тайны оформления главной площади города к Новому году-2023. Она будет посвящена петровской тематике.

– Мы уже знаем, в какой тематике будет украшена главная площадь. Соответственно, до 28 мая мы должны уже увидеть концепцию оформления, должны уже понимать, какие средства нам на это понадобятся, чтобы выходить на торги не в октябре, а заранее, – подчеркнул глава города.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Также Вадим Кстенин обратил особое внимание на подготовку всей необходимой документации для проектирования капитального ремонта общеобразовательных учреждений Воронежа. Это позволит попытаться привлечь в эту сферу федеральное финансирование. Со стороны городской администрации уже выделено 12,2 млн рублей на разработку проектов для масштабного ремонта 8 школ.

– Сроки очень сжатые, с учетом времени, необходимого на прохождение госэкспертизы, будет сложно успеть в заявочную кампанию этого года. Тем не менее, нужно приложить максимум усилий, чтобы попасть в федеральную программу. Как можно скорее выходите на торги, работайте с проектировщиками, с профильными областными структурами, – поручил мэр.

Также на еженедельном совещании обсудили эпидемиологическую ситуацию в городе. В связи с тем, что воронежцы стали чаще обращаться за медицинской помощью, власти распорядились в пяти муниципальных объектах организовать первичный прием. На прошлой неделе в таком режиме заработал «Городской дворец культуры» на улице 9 Января, а с сегодняшнего дня – клуб «Боровое» и спорткомплекс «Юбилейный». В последнем, кстати, есть отдельные входы и помещения, поэтому работа спортивных организаций там продолжается.

Завтра планируется открыть пункты приема в Детской школе искусств №5 и Дворце творчества детей и молодежи (и в холле, и в отдельно стоящем физкультурно-оздоровительном комплексе), образовательный процесс там также будет приостановлен.

Кроме того, Вадим Кстенин поручил руководителям управ районов держать на личном контроле очистку от снега и наледи подходов к медучреждениям, а также тротуаров и особо сложных мест по частному сектору – спусков, подъемов, нагорных лестниц.

Ирина Шабанова