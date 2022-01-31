Два жителя Воронежской области отправятся в колонию за пьяную езду

Лискинский районный суд признал 61-летнего местного жителя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина уже имел судимость за подобное нарушение в августе 2017 года. Однако в сентябре 2021 года водитель снова попался на том же.

Согласившись с позицией прокурора, суд назначил рецдивисту год исправительной колонии строгого режима с лишением на 4 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Другому злостному нарушителю, 26-летнему жителю Лискинского района, по апелляционному представлению Лискинского межрайонного прокурора областной суд ужесточил наказание: вместо условного, теперь он отбудет реальное лишение свободы за то, что, будучи трижды судимым за пьяную езду, вновь совершил рецидив.

- Приговором Лискинского районного суда ему было назначено наказание в виде 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Однако прокуратура обжаловала приговор. На этот раз мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.