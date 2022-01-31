Воронежские аниматоры отправят Котенка с улицы Лизюкова в петровскую эпоху

фото Wizart Animation

Воронежская студия Wizart Animation снимет еще один мультик про Котенка с улицы Лизюкова. В новой 3D-короткометражке Василий с другом, щенком Булькой будут путешествовать во времени.

Ворона отправит героев в эпоху, когда Петр I начинал строить на реке Воронеж первый регулярный военно-морской флот России. Васька и Булька не только осуществят свою мечту - покататься на паруснике, но и лично познакомятся с императором и узнают все о парусном флоте.

Создание мультика приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I. Он будет называться «Котенок с Адмиралтейской площади» и выйдет в прокат в 2022 году.

- Для нас работа над таким имиджевым для региона проектом – это и большая честь, и определенный вызов нам, потому что речь не о полном метре, более привычном для нас анимационном формате, а о создании фестивального короткометражного кино. Историю придумали сценаристы нашей студии, герои переносятся в прошлое, в исторически значимый для страны период. Если в предыдущей части мультфильма было много узнаваемых мест Воронежа, таких как Адмиралтейская площадь и корабль «Гото Предестинация», то в этот раз мы перенесем зрителей в Воронеж прошлого. Нам очень хочется рассказать эту историю увлекательно, познавательно и с юмором, чтобы маленькие зрители с раннего возраста знали историю и гордились своей страной, - отметил генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев.