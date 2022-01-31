Воронежские легкоатлеты завоевали две медали первенства России

Алексей Данилов (крайний слева) уступил победителю всего 0,35 секунды. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские легкоатлеты Константин Ерофеев и Алексей Данилов завоевали две медали первенства России среди спортсменов до 18 лет, проходившего в Пензе. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Алексей Данилов стал вторым в беге на 400 м. Его время — 49.93 секунды. Вперед он пропустил только Владимира Проскурина из Курганской области, который пробежал дистанцию за 49.58 секунды. А Константин Ерофеев на дистанции 800 м показал третий результат — 1:57.01 секунды.

Оба спортсмена занимаются легкой атлетикой в районах Воронежской области. Константин Ерофеев в Поворинском районе — его тренирует Николай Гриднев, а Алексей Данилов в Россошанском. Он работает с Валерием Тонконоговым.

- Данилов выступил прекрасно, установил личный рекорд. У него это вообще первый выезд на соревнования такого уровня. Он мог бы и выиграть, но тактически неправильно провел бег. Что касается Ерофеева, то в прошлом году он был 12-м на первенстве России. Сейчас они с тренером сумели хорошо подготовиться. Перед этим, на первенстве ЦФО, Константин стал победителем, а на первенстве России показал третий результат. Данилов и Ерофеев представляют у нас районы области — Россошанский и Поворинский. Эти результаты - заслуга и тренеров, работающих с ними, и других людей, помогающих развитию в этих местах области нашего вида спорта, - рассказал главный тренер Воронежской области по легкой атлетике Андрей Бабкин.