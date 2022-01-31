В Воронеже мошенник заставил женщину взять кредит на 260 тысяч и перевести деньги ему

Женщина перевела через банкомат 260 тысяч мошеннику и только потом поняла, что ее обманули. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

49-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию после общения с мнимым представителем банка. Стражам порядка женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности финансовой организации и сообщил, что на имя собеседницы аферисты пытаются оформить кредит. «Работник банка» предложил ей самой сделать это, якобы чтобы не дать украсть деньги мошенникам.

Незнакомец посоветовал женщине через мобильное приложение оформить заявку на получение кредита и перевести зачисленные деньги на якобы «безопасные» банковские счета. Следуя инструкциям, жертва афериста дистанционно оформила на свое имя потребительский кредит на 260 тысяч рублей. Потом отправилась к банкомату и перевела деньги на указанные ей реквизиты. После завершения операции «работник банка» звонить перестал.

- 30 января в Воронежской области зарегистрировали три сообщения о противоправных действиях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил около 300 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские в очередной раз просят жителей Воронежской области быть бдительными при дистанционном общении с незнакомцами, не выполнять их инструкции, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, в том числе якобы сотрудникам финансовых учреждений.