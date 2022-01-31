В Воронежской области ветеринарный врач позволил трем знакомым торговать мясом без проверки его качества

Теоретически люди могли отравиться не проверенной говядиной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 55-летнего ветеринарного врача. Его обвиняют в трех преступлений, подпадающих под ч.1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных полицейской проверкой.

По данным следствия, в июле 2020 года к ветеринарному врачу Поворинской районной станции по борьбе с болезнями животных обратилась знакомая местная жительница, ведущая личное подсобное хозяйство. Она попросила выдать ей документы на зарезанную корову для продажи говядины на рынке. А ветеринарный врач как раз для улучшения показателей своей работы и экономии времени с июля 2020-го по март 2021 года вносил в электронные формы справок ложные сведения о проведении клинического предубойного осмотра животных, который на самом деле не проводили. Так что он просто позволил распечатал своей знакомой один из таких липовых документов.

По той же схеме ветеринарный врач удовлетворил просьбы двух других знакомых, обратившихся к нему по такому же вопросу.

- На предварительном следствии чиновник признал вину, дал подробные показания. Доказывают его преступные действия и результаты опросов свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.