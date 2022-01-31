Житель Воронежской области порезал ножом гостя из-за долга

Подозреваемого задержали Фото: из архива «КП»

В больницу Таловского района Воронежской области по "скорой" доставили 49-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. По адресу, откуда привезли пострадавшего, срочно отправилась оперативная группа. Там полицейские застали 34-летнего хозяина дома, ранее судимого за кражи. Отвечая на вопросы оперативников, мужчина начал сбиваться и путаться, а потом признался в совершении преступления.

Он рассказал, что распивал спиртные напитки в компании потерпевшего и двух его друзей. Когда двое приятелей ушли, подозреваемый предъявил потерпевшему долг.

- В ходе возникшего конфликта хозяин дома причинил гостю ножевое ранение и сам вызвал медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. -Однако сообщил вачам, что не знает, кто именно ударил ножом гостя.

После отъезда медиков злоумышленник перепрятал нож, а потом добровольно отдал его полицейским.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».