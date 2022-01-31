В Воронежской области глава села провернула с мужем подчиненной аферу, похитив казенные деньги

Чиновнице за две аферы, из-за которых бюджет села лишился 44 тысяч рублей, грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Лискинской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 45-летней главы Колыбельского сельского поселения. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, в феврале 2020 года глава села заключила договор оказания услуг с мужем своей подчиненной. По нему мужчина обязался выполнить электромонтажные работы в селе Колыбелка. При этом их чиновница поручила сделать директору МКУ «Коммунальное хозяйство» бесплатно. Потом глава села перевела с расчетного счета администрации в качестве оплаты за оказанные услуги более 10 тысяч рублей на банковскую карту мужа своей подчиненной. И вскоре получила деньги на свою карту, присвоив их.

Примерно по той же схеме глава села совершила хищение бюджетных денежных средств при заключении договора на оказание услуг в июне 2020 года. В результате этих преступных действий бюджету Колыбельского сельского поселения был причинен материальный ущерб на сумму более 44 тысяч рублей.

- Уголовное дело направили в Лискинский районный суд, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Максимальное наказание, грозящее чиновнице, - шесть лет лишения свободы. Также прокурор предъявил иск в интересах Колыбельского сельского поселения о возмещении материального ущерба.