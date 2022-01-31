В Воронежской области в 2021 году стало больше убийств

Особенно сильно увеличилось число убийств в Воронеже. Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Воронежской области подвели статистические итоги 2021 года по тяжким преступлениям. Оказалось, что по сравнению с 2020-м возросло количество убийств. В Воронежской области в 2021 году их было 92. А в 2020-м – 86. Причем число убийств возросло во многом за счет Воронежа. В областном центре в 2021 году было 35 случаев умышленного причинения насильственной смерти, в то время как в 2020-м – 30.

В частности, увеличилось число убийств в Коминтерновском, Советском, Бутурлиновском, Новоусманском, Рамонском районах. В тоже время, в Железнодорожном, Левобережном, Лискинском, Россошанском и Эртильском районах их стало значительно меньше.

С 55 до 49 снизилось число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (по сути, те же убийства), особенно в районах области – с 35 до 25. В Воронеже их количество повысилось с 20 до 24, особенно значительно в Советском районе. А вот в Кантемировском, Ольховатском, Петропавловском, Подгоренском, Эртильском районах и в Нововоронеже их и вовсе в 2021 году не было.

В то же время большинство таких тяжких преступлений раскрыты - 98,7% убийств и 97,3% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов раскрыли четыре убийства и один случай умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, приведший к смерти, совершенных в Воронежской области в прошлые годы. Уголовные дела по ним направили в суд.