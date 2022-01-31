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Общество31 января 2022 11:05

В этом году в Воронеже планируют капитально отремонтировать восемь школ

Чиновники рассчитывают на федеральное финансирование
Ирина КАЗАНИНА
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Администрация Воронежа рассчитывает в этом году привлечь федеральное финансирование на капитальный ремонт городских школ. Сейчас в мэрии приступили к подготовке необходимых проектных документов. На эти цели выделили 12,2 миллиона рублей. Всего предстоит разработать проекты капремонта восьми школ.

– Сроки очень сжатые, с учетом времени, необходимого на прохождение госэкспертизы, будет сложно успеть в заявочную кампанию этого года. Тем не менее, нужно приложить максимум усилий, чтобы попасть в федеральную программу. Как можно скорее выходите на торги, работайте с проектировщиками, с профильными областными структурами, – распорядился на еженедельной планерке мэр города.

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