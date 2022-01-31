В этом году в Воронеже планируют капитально отремонтировать восемь школ

Администрация Воронежа рассчитывает в этом году привлечь федеральное финансирование на капитальный ремонт городских школ. Сейчас в мэрии приступили к подготовке необходимых проектных документов. На эти цели выделили 12,2 миллиона рублей. Всего предстоит разработать проекты капремонта восьми школ.

– Сроки очень сжатые, с учетом времени, необходимого на прохождение госэкспертизы, будет сложно успеть в заявочную кампанию этого года. Тем не менее, нужно приложить максимум усилий, чтобы попасть в федеральную программу. Как можно скорее выходите на торги, работайте с проектировщиками, с профильными областными структурами, – распорядился на еженедельной планерке мэр города.